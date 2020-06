Konz/Trier Die Konzer hätten auch 2021 gerne eine Direktverbindung in die Nachbarstadt. Die Verantwortlichen sind bisher nicht begeistert von der Idee. Doch es soll noch ein klärendes Gespräch zum Thema geben.

Zurzeit gibt es eine Busverbindung vom Konzer Höhenstadtteil Roscheid über die Innenstadt und Karthaus nach Trier. Der Bus fährt zwar nicht sehr regelmäßig, aber es handelt sich um eine Direktverbindung. Die Passagiere müssen nicht umsteigen, um zum Ziel zu kommen. Das soll sich – geht es nach den bisherigen Plänen des Landkreises – 2021 ändern. Dann sollen zwar die Buslinien innerhalb von Konz, auch nach Roscheid und in alle anderen Stadtteile, im Stundentakt fahren. Die direkte Fahrt nach Trier würde aber wegfallen. Der Plan: Die Linien halten an den Bahnhöfen. Wer nach Trier will, soll in die zahlreichen Züge zwischen der Saar-Mosel-Stadt und der Nachbar-Großstadt umsteigen.