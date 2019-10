Verkehr : Fahrbahnverengung in Konz wird abgebaut

Fahrbahnverengung in Konz wird abgebaut

Konz Damit hätte wohl keiner gerechnet: Nach rund zwei Jahren wird die Fahrbahnverengung an der Bahnbaustelle auf der K 134/Domänenstraße in Konz abgebaut.

Die Deutsche Bahn hält tatsächlich ihr Versprechen. Laut Auskunft der Verwaltung in Konz wird die Domänenstraße am Donnerstagnachmittag wieder komplett für den Straßenverkehr freigegeben. Die Fahrbahnverengung in Höhe der Fußgängerunterführung nach Karthaus kommt weg. Das derzeit geltende Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde wird dann überflüssig. Die Deutsche Bahn saniert die Unterführung seit zwei Jahren.