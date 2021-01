Corona-Impfung : Fahrdienst zur Impfung für Senioren in der Verbandsgemeinde Konz

Konz Seit dem 7. Januar erhalten die Über-80-Jährigen sowie Angehörige der Impfkategorie 1 ihre erste Impfung gegen den Coronavirus. Die Terminvergabe der Impftermine erfolgt entweder telefonisch unter der Nummer 0800/5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de

Daher bietet die Verbandsgemeindeverwaltung Konz in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst ab Montag, 25. Januar, einen Shuttle-Service (Hin- und Rückfahrt) für Menschen ohne private Transportmöglichkeit zum Trierer Impfzentrum an. Das Angebot richtet sich zunächst an Senioren über 80 Jahre, die ihren ersten Wohnsitz in der Verbandsgemeinde Konz haben und einen bestätigten Impftermin erhalten haben, mobil sind, aber nicht selbst zum Trierer Impfzentrum fahren können und auch nicht auf Verwandte, Freunde oder Bekannte zurückgreifen können. Das Angebot gilt nicht für Menschen, die krankheitsbedingt stark beeinträchtigt sind. Sie sollten einen Krankentransport in Anspruch nehmen.