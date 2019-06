Unfallflucht : Seitenspiegel beschädigt und weitergefahren

Saarburg Ein bisher unbekannter Fahrer hat am Freitag gegen 18.40 Uhr in Saarburg-Niederleuken, Trierer Straße 26-34, einen am rechten Straßenrand abgestellten dunkelgrünen Opel Insignia beschädigt. Der linke Seitenspiegel des parkenden Autos wurde laut Polizei abgefahren.

