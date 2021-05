Polizei : Fahrer flüchtet nach Unfall in Saarburg

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg In der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg hat sich am Montag gegen 7.30 Uhr in der Nähe des Kreisverkehrs am Fruchtmarkt ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug verließ den Kreisverkehr am Fruchtmarkt in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei streifte das Fahrzeug einen am Fußgängerüberweg haltenden Wagen laut Polizei am Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Auto handeln.