Polizei sucht Zeugen : Autofahrer überholt rechtswidrig und verursacht Unfall auf der L143

Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen eines Unfalls am Samstag auf der L143 zwischen Schillingen und Kell. Foto: TV/Klaus Kimmling

Schillingen/Kell am See Durch einen verbotenen Überholvorgang hat ein Autofahrer am Samstag gegen 14 Uhr auf der L 143 zwischen Schillingen und Kell am See einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei Hermeskeil mit. Nach Angaben der Polizei überholte der Fahrer oder die Fahrerin eines roten KIA Soul mit schwarzem Dach an einer unübersichtlichen Stelle der Landesstraße einen anderen PKW.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens habe in den Straßengraben ausweichen müssen, um einer frontalen Kollision mit dem KIA zu entgehen.