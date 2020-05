Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Ein Plan, um die Stadt Konz fahrradfreundlicher zu machen

Pendler-Radroute Foto: TV/Schramm, Johannes

Konz Fahrradstraßen und Schutzstreifen vom Zentrum bis zum Karthäuser Moselufer: Die Verwaltung und ein Planungsbüro haben ein Konzept vorgestellt, das den Verkehr in Konz für Velofahrer attraktiver machen soll.

Getrennte Wege, um an den Autos vorbeizukommen, Vorfahrt an Ampeln, Fahrradparkhäuser und schräge Mülleimer, um an der Ampel etwas wegwerfen zu können. Das ist in Kopenhagen oder auch in mehreren niederländischen Städten Realität und der Traum vieler Radfahrer. Davon sind die meisten Städte in Deutschland, auch die Stadt Konz, weit entfernt. Doch Konz will in Sachen Radverkehr nachsteuern. Dazu hat die Stadt ein Fahrradkonzept erstellt, das die Verwaltung und Mitarbeiter eines Planungsbüros am Dienstagabend dem Bauausschuss vorgestellt haben.



Pendlerradroute Zentrales Element ist der innerstädtische Teil der Pendler-Radroute, die künftig von Konz über Trier bis nach Schweich führen soll (siehe Info). In Konz startet die Route am Bahnhof Konz (siehe Grafik). Von dort führt sie durch die Bahnhof- und Konstantinstraße. Beide – die Bahnhofstraße ab der Schillerbrücke, die Konstantinstraße komplett – könnten zu Fahrrad­straßen werden. Dann hätten Radler dort Vorfahrt. Sie dürften nebeneinander fahren, und es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde für alle Verkehrsteilnehmer. Für die Konstantinstraße wäre das eine Hochstufung. Zurzeit ist sie als Spielstraße ausgewiesen – dementsprechend gilt dort Schrittgeschwindigkeit. Daran hält sich aus Sicht der Verwaltung und auch der Mitglieder des Bauausschusses ohnehin kaum jemand.

Ab dem Kreisel zur Granastraße würde der Pendlerradweg über Schutzstreifen mit einer Mindestbreite von 1,50 Meter durch den Minikreisel und über die Granabrücke Richtung Karthaus geführt. Dort kommt die erste richtige Problemstelle an der Einmündung der Karthäuser Straße/Luxemburger Damm. Dort könnte zur Lösung eine Art Minikreisel hinkommen, so dass der im Kreisel Fahrende Vorfahrt hätte und die Warterei für diejenigen, die aus Karthaus kommen, ein Ende hätte. Nach ein paar Metern über die Karthäuser Straße würde der Radweg über den Parallelweg und die Albanstraße weitergeführt. Auch diese Straßen würden zu Fahrradstraßen umgewidmet. In der Konsequenz bedeute das an dieser Stelle, dass der komplette noch dort verlaufende Durchgangsverkehr umgestellt werden müsste. Deshalb müssen aus Sicht der Verwaltung in wechselnde Richtungen Einbahnstraßenregelungen her – jeweils zwischen den Querstraßen zur Karthäuser Hauptstraße. Die Parkplätze würden dann nur noch auf einer Straßenseite und nicht mehr versetzt eingezeichnet.

Info Pendler-Radroute außerhalb von Konz Die Pendler-Radroute Konz-Trier-Schweich führt voraussichtlich von Konz kommend auf dem unteren Moselradweg bis zur Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier, wo die Mosel überquert wird. Weiter geht es auf dem Moselradweg bis Biewer und dann westlich der Eisenbahntrasse bis Ehrang/Quint. Von dort bis nach Schweich verläuft die Trasse wieder auf dem Moselradweg und danach über das Baugebiet Ermesgraben bis zum Schweicher Bahnhof (der TV berichtete). An Wegekreuzungen soll die Pendler-Route durch Piktogramme auf dem Boden und Schilder als „Vorfahrtsstraße” ersichtlich werden. Streckenabschnitte, auf denen auch Autos fahren, können als Fahrrad­straße ausgewiesen werden. Vorgesehen ist zur besseren Erkennbarkeit in der Dämmerung ein reflektierender Randstreifen. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier legt das Land für Ausbau und Unterhaltung hohe Qualitätskriterien an (Belag, Breite, Markierungen). Neben dem Pilotprojekt Mainz-Bingen und Konz-Trier-Schweich sind folgende Strecken in Rheinland-Pfalz geplant: Remagen über Linz bis Bonn, Koblenz bis Neuwied/Boppard, Kaiserslautern bis Landstuhl, Landau bis Neustadt/Weinstraße und Karlsruhe/Wörth bis Worms.

An der Merzlicher Straße würde – so der Plan – die Vorfahrtsregelung geändert, so dass diejenigen zuerst fahren dürfen, die vom Kloster Richtung Ufer oder umgekehrt fahren. Dann würde der Pendlerradweg über die Trierer Straße, wo die Autos weiterhin Vorfahrt behalten sollen, zum bestehenden Moselradweg geführt.

Der Moselradweg selbst müsse außerhalb des Stadtgebiets, wo er an den Gleisen vorbeigeführt werde, verbreitert werden, sagt der hauptamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht. Da sei allerdings noch unklar, wer das finanzieren soll. Weil der Weg möglicherweise nur mit Hilfe von Stützpfeilern Richtung Moselufer verbreitert werden kann, erwarten alle Beteiligten, dass es sehr teuer wird.



Bestehendes Netz Unabhängig von der Pendler-Radroute hat die Stadt Konz 2019 die Erstellung eines Fahrradkonzepts auf den Weg gebracht mit den Zielen, den Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr zu erhöhen, die Verkehrssicherheit zu steigern und das Wegenetz zu ertüchtigen. Heike Prahlow, Geschäftsführerin des von der Stadt Konz beauftragten Büros Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) Alrutz aus Hannover, erläutert bei der Ausschusssitzung, dass Konz zurzeit 70 Kilometer Radwegnetz hat.

„Mehr als die Hälfte des Netzes ist schon befahrbar“, sagt sie. „Das ist ein guter Anfang.“ 37 Kilometer des Netzes seien in gutem Zustand. Auf 64 Netz-Abschnitten mit 33 Kilometer Länge gibt es aus ihrer Sicht des Planungsbüros aber Handlungsbedarf. An einigen vielbefahrenen Stellen fehlt komplett die Infrastruktur für Radfahrer (Beispiel Granastraße und Schillerstraße). In anderen Bereichen sind die Wege zu eng (Durchlass am Luxemburger Damm Richtung Möbel Martin) oder der Belag zu schlecht (Brückenstraße).



Prioritäten Alle Verbesserungsvorschläge sind im Konzept und einer dazugehörigen Karte aufgelistet und nach Prioritäten geordnet von der Kleinstmaßnahme über mittlere bis zur hohen Priorität. Es gibt punktuelle Verbesserungsvorschläge – wie zum Beispiel die Verbreiterung einzelner Durchlässe – und solche für ganze Streckenabschnitte – zum Beispiel durch einen neuen Belag, Piktogramme oder Schutzstreifen. Wichtig ist aus Sicht des Planungsbüros, dass Qualitätsstandards eingehalten werden. Dazu gehören zum Beispiel Mindestbreiten von 1,50 Meter – zum Beispiel bei Durchlässen oder Schutzstreifen. Nur so wird man aus Sicht der Verwaltung zum Beispiel einer zunehmenden Zahl von E-Bikes, Lastenrädern oder Hängern gerecht. Die Standards entnehme das Büro den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), einem deutschlandweit gültigen technischen Regelwerk, erklärt Heike Prahlow.