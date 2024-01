Seltenheit in der Region Plötzlich ist da in Konz eine Fahrradstraße – doch warum?

Ein neues Verkehrsschild in der Bahnhofstraße in Konz sticht ins Auge. „Fahrradstraße“ steht unter dem blauen Kreis mit weißem Fahrrad-Piktogramm, darunter heißt es „Autos und Motorräder frei“. In der eher ländlich geprägten Region Trier sind solche Fahrradstraßen, in denen Radler Vorfahrt haben, ein bisschen wie Einhörner. Die erste und letzte „reinrassige“ Fahrradstraße ist bisher in Trier-Süd zu finden von der Krausstraße über die Zell-, Nikolaus- und Eberhardstraße bis hin zur Südallee. Dort endet sie nach 850 Metern ohne Ampel vor diesem zweispurigen Teil des Alleenrings.