Jugendpflege : Jugendliche lernen Berlin kennen

Hermeskeil Das Jugendbüro der Verbandsgemeinde Hermeskeil organisiert auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer (Grüne) eine Entdeckungstour durch das politische und kulturelle Berlin. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren.

Die fünftägige Tour findet in den Osterferien vom 14. bis 18. April statt. Dabei besucht die Gruppe den Bundestag, lernt die Geschichte der Stadt und vieles mehr kennen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Berlin eigenständig zu erkunden. Die An- und Abreise erfolgt mit der Deutschen Bahn, die Unterbringung ist in Mehrbettzimmern.