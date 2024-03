Durch Hacker oder Feuer So wollen sich sechs Verwaltungen helfen, wenn das Rathaus lahmgelegt wird

Cyberangriffe haben vorige Woche die Internetseiten luxemburgischer Behörden zeitweise lahmgelegt. Im Januar hatte die Handwerkskammer Trier Probleme nach einer Attacke auf ihren IT-Dienstleister. Im Oktober 2022 traf es den Rhein-Pfalz-Kreis: Hacker setzen dort die Verwaltung monatelang außer Gefecht und gelangten an sensible Daten. Auch für Kommunen wird somit Cybersicherheit immer mehr zur Aufgabe, mit der sie sich befassen müssen. Ebenso die Frage: Was tun, wenn es doch zum Ausfall kommt?