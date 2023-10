Gourmetmagazin-Voting Bäckerei in Lampaden ist die beliebteste in Rheinland-Pfalz

Für Rheinland-Pfalz kam die „Landbäckerei und Lebensmittel Jakobs“ in Lampaden mit 26 Prozent der Stimmen auf Platz 1 vor der Bäckerei Risch (14 Prozent, Allenbach) und der Bäckerei Berg (12 Prozent, Ingelheim). Aus der Region platzierten sich in den Landes-Top-10 auch die Bäckerei Billen in Ferschweiler auf Platz 5, die Bäckereien Borens in Tawern und die Bäckerei Mertes in Lieser belegten die Plätze 9 und 10 der Landesliste.