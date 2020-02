Soziales : Familien und Paten in Konz gesucht

Eine Aufgabe für Familienpaten: Spielen mit Kindern. Foto: dpa-tmn/Caroline Seidel

Konz Manchmal läuft es in einem Zuhause nicht so rund. Mit dem Einsatz von ehrenamtlichen Familienpaten möchte das Sozialraumzentrum Konz Betroffene in schwierigen Lagen unterstützen.



Das Projekt „Miteinander-Konz-Einander“ soll ein Zeichen setzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Konz und Umgebung. Hierfür sucht das Sozialraumzentrum (SRZ) Konz einerseits Menschen, die sich für andere einsetzen und ihnen Zeit schenken möchten, andererseits auch Familien, die unterstützende Begleitung benötigen.

Die Ursachen für eine familiäre Problemlage können vielseitig sein und sowohl persönliche als auch finanzielle oder kulturelle Gründe haben. Entsprechend unterschiedlich sehen die Einsatzmöglichkeiten für Familienpaten aus. So mag bei manchen die Beschäftigung mit den Kindern im Vordergrund stehen mit Hausaufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten, bei anderen eher die Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen oder Einkäufen. Auch die Unterstützung bei alltäglichen oder handwerklichen Arbeiten und Kleinreparaturen kann gefragt sein.

Extra Familien- und Jugendhilfe in Konz Das Sozialraumzentrum (SRZ) Konz ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendhilfeleistungen. Ziel der Einrichtung ist es, Angebote der Jugendhilfe passgenau zu gestalten, indem vor Ort vorhandene Strukturen optimal genutzt werden. Im SRZ Konz arbeiten Fachkräfte des Caritasverbandes, des Sozialwerk Saar-Mosel und des Palais e.V. zusammen. Hier werden Eltern, Alleinerziehende, Stief-Familien, Kinder und Jugendliche, Fachkräfte in Kindergärten, Schulen und Betreuungseinrichtungen beraten und unterstützt.

Für alle gilt aber: Familienpaten sind zuverlässig, verbindlich und leisten aktive und praktische Hilfen. Sie hören den Menschen zu und führen offene Gespräche.

Bei ihrem Einsatz stehen die Ehrenamtlichen nicht alleine da. Sie erhalten Unterstützung, Begleitung und fachliche Anleitung durch eine geschulte Mitarbeiterin des SRZ. Zudem haben die Familienpaten bei regelmäßig stattfinden Koordinationsgesprächen die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Auch eventuell notwendige Fortbildungen lassen sich organisieren und vermitteln.