Von Kindersport bis Kunstprojekt : 160 Angebote in einem Jahr: So macht ein Netzwerk die Region Hermeskeil für Familien lebenswerter

Viel Spaß haben im Sommer Kinder, Eltern und Großeltern beim Picknick im Hermeskeil Stadtpark. Hinter der Aktion steckt das Bündnis Familienfreundliche Region Hermeskeil, das auch 2023 wieder viele Projekte plant. Foto: Valérie Dengler/TI Hermeskeil

Hermeskeil Stadtrallyes, Kindersport, Picknick im Park: Seit Corona-Beginn kümmert sich ein Bündnis aus fünf Einrichtungen darum, dass Familien die Region Hermeskeil erleben und sich dort wohlfühlen. Was das Besondere an den Angeboten ist und welche Zielgruppe dieses Jahr mehr in den Fokus rückt.

Corona-Lockdown, die Kinder zu Hause, fast alle Freizeitangebote geschlossen: Der Beginn der Pandemie 2020 hat vor allem Familien hart getroffen: „Viele Eltern wussten nicht, wie sie alles unter einen Hut bekommen und auch noch ihre Kinder beschäftigen sollen“, erinnert sich Marion Adams, Leiterin der Hermeskeiler Stadtbücherei. „Und viele haben den Austausch mit anderen schmerzlich vermisst.“

Die Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, das war damals der Hauptantrieb einer Gruppe von Institutionen aus Hermeskeil, die seitdem als Netzwerk „Familienfreundliche Region Hermeskeil“ aktiv ist. Mit dabei sind Stadtbücherei, das Mehrgenerationenhaus (MGH), die Pfarrei Sankt Franziskus Hermeskeil, Jugendbüro und Touristinformation der Verbandsgemeinde (VG) und das Hochwälder Familiennetzwerk Hafen. Ihr gemeinsames Ziel: Das ganze Jahr über Angebote machen, die den Familien ihre Heimat auf bunte und abwechslungsreiche Art näherbringen.

Sie füllen das Netzwerk Familienfreundliche Region Hermeskeil mit Leben und Programm (von links oben im Uhrzeigersinn): Sandra Cäsar (Mehrgenerationenhaus Hermeskeil), Karen Alt (Hochwälder Familiennetzwerk Hafen), Gerlinde Paulus-Linn (Pfarrei St. Franziskus), Marion Adams (Stadtbücherei Hermeskeil), Dominic Krämer (VG-Jugendbüro) und Valérie Dengler (Touristinfo Hermeskeil). Foto: Familienfreundliche Region Hermeskeil

Familienfreundliche Region Hermeskeil: Viele Angebote unter buntem Regenbogen-Logo

Was die „Familienfreundliche Region“ alles unter gemeinsamem Regenbogen-Logo organisiert, durfte die Gruppe jüngst auch beim Neujahrsempfang der Stadt Hermeskeil vorstellen. „Der Regenbogen spiegelt die vielen Facetten des Netzwerks“, erklärte Adams dort den rund 150 Gästen. Begonnen hat das Bündnis 2020 mit Aktionen, die unter Einhaltung der Coronaregeln funktionierten: Da wurden Kisten fürs Gärtnern daheim und Geschenktüten zum „Tag der Nachbarn“ verteilt, coronakonforme Wanderungen und Onlinekurse wie „Kindersport im Wohnzimmer“ organisiert. Auf mehr als 500 Nutzer aus dem gesamten Hochwald brachte es auf Facebook die „digitale Kita“ mit Mitmachvideos zu Spiel- und Kochideen. Auch eine Stadtrallye durch Hermeskeil entstand. „Wegen Corona gab es Bundes- und Landesfördermittel, durch die wir vieles kostenfrei anbieten konnten“, ist Marion Adams noch immer dankbar.

Die fünf Institutionen mit ihren eigenen Angeboten habe es natürlich schon vor Corona gegeben. Ebenso bereits eine „lose Zusammenarbeit“ seit 2017, etwa bei den Veranstaltungsreihen „Hermeskeil liest ...“ Märchen und Krimis. Durch die Gründung des Netzwerks habe sich der Kontakt intensiviert, die gemeinsam gestemmten Aktionen seien seither stetig gewachsen. Es gibt Workshops, Kunstprojekte, Ferienangebote und Tagesfahrten, die laut Adams Teilnehmer nicht nur aus der Stadt, sondern aus der ganzen VG ansprechen. Im Frühjahr 2022 entstand über das Projekt „Demokratie leben“ ein Bilderbuchweg im Stadtpark mit wechselnden Geschichten über Toleranz und Vielfalt. Im vergangenen Jahr stieß zudem die Pfarrei als Partner zum Netzwerk.

An den Projekten und Veranstaltungen sind nicht immer alle Partner beteiligt. Doch: „Wenn einer eine Idee hat, egal, ob gewagt oder etwas verrückt, kann er auf die Hilfe der anderen zählen“, lobt Literaturpädagogin Adams den Zusammenhalt im Bündnis. Zuvor seien viele in ihren Einrichtungen eher Einzelkämpfer gewesen. Jetzt im Verbund sinke die Hemmschwelle, etwas zu probieren, was man sich allein nicht zugetraut hätte.

„Die Kräfte vor Ort für kreative Projekte zu bündeln“, sieht auch VG-Jugendpfleger Dominic Krämer als großen Vorteil. Für Touristinfo(TI)-Chefin Valérie Dengler bedeutet das Netzwerk: „Naturerlebnisse mit Spaß und dabei die Region kennenzulernen“. Sandra Cäsar (MGH) hebt hervor, dass „Familien wertgeschätzt und Generationen zusammengebracht“ würden. Und das in einer Konstellation mit so verschiedenen Partnern, die Marion Adams für „einzigartig“ hält.

Dass das Netzwerk Erfolg hat, dafür sprechen Zahlen wie rund 2400 Teilnehmer bei 160 Angeboten in 2022. Die Dankbarkeit der Familien zeigen zudem Kommentare unter Facebook-Einträgen zu den Veranstaltungen. Nach dem Fest zum 60. Geburtstag von Räuber Hotzenplotz im November schreiben zum Beispiel zwei Mütter: „Unseren Kids hat es so gut gefallen, vielen Dank für dieses schöne Event“. Und über einen Kreativnachmittag zur „kleinen Raupe Nimmersatt“ urteilt eine Teilnehmerin: „Es waren zwei ganz tolle Stunden. Wir komme gerne wieder!“

Diese Projekte plant das Netzwerk Familienfreundliche Region Hermeskeil für dieses Jahr

Das Programm für 2023 ist zurzeit in Arbeit. Sicher ist laut TI-Chefin Valérie Dengler aber schon, dass es wieder ein Angebot für die Sommerferien, Wanderungen, Sport- und Bastelkurse geben wird. Geplant sind zudem am 28. März ein Osterbacken, im Mai erneut ein Picknick im Park, ein Kinderbuchkino in den Pfingstferien und eine Musical-Freizeit im Oktober (siehe Info). Alle Termine werden rechtzeitig über den Veranstaltungskalender auf www.hermeskeil.de und bei Facebook bekanntgemacht.

Neben Familien mit Kindern will das Bündnis laut Anna Forster vom MGH dieses Jahr aber auch andere Gruppen stärker in den Blick nehmen. „Wir wollen generationenübergreifend noch mehr anbieten“, kündigt sie an. Speziell für Senioren sei im Spätsommer ein Kunstprojekt geplant: „Sie töpfern oder malen auf Leinwand, die Teilnehmer entscheiden selbst, worauf sie Lust haben“.