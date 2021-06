Pandemie : Fast 1000 Tests seit März im Hermeskeiler Corona-Zentrum

Seit dem 22. März ist das Corona-Schnelltestzentrum der Verbandsgemeinde Hermeskeil in der Trierer Straße in Betrieb. Foto: Verbandsgemeinde Hermeskeil/Sarah Klassen

Hermeskeil Die Verwaltung hat erstmals Zahlen zum Betrieb ihres Testzentrums präsentiert. Dabei ging es auch um die Frage, ob freitags getestet werden könnte.

Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil können sich seit dem 22. März kostenlos im Schnelltestzentrum an der Trierer Straße auf das Coronavirus testen lassen. Zu Beginn war dies an zwei Wochentagen (montags und mittwochs) möglich. Seit Mitte Mai ist nach einem Vorstoß der SPD im VG-Rat der Donnerstagvormittag hinzugekommen. Im Haupt- und Finanzausschuss hat die Verwaltung jetzt erstmals Zahlen zum Betrieb des Zentrums vorgestellt.

Wie viele Testungen gab es bislang?

Wie hat sich die Auslastung bis heute entwickelt?

Nach dem Auftrag des VG-Rats vom 28. April, die Testkapazitäten auszuweiten, wurden laut Klassen viele weitere Helfer gefunden – 35 sind es aktuell. Deren Einsatz nach entsprechender Schulung habe die Zahl der realisierbaren Testungen deutlich erhöht. Im April wurden von 504 möglichen Terminen 399 genutzt: „Das lag aber daran, dass im Kreis Trier-Saarburg die Bundesnotbremse in Kraft war und an vielen Stellen Testnachweise benötigt wurden“, sagte Klassen.

Welche Kosten sind bislang angefallen?

Wie geht es weiter?

Laut VG-Chef soll es im Juni vorerst bei den drei Terminen (Montag 17-19 Uhr, Mittwoch 16-18 Uhr, Donnerstag 9-11 Uhr) bleiben. Man wolle die angekündigten weiteren Lockerungen und dazugehörigen Corona-Verordnungen des Landes abwarten: „Dann sehen wir weiter.“ Ausschussmitglied Jörg Weber (SPD) verwies darauf, dass bald private Feiern und Veranstaltungen erlaubt seien – im Innenbereich aber nur mit Test. Da Feiern meist am Wochenende stattfänden, plädiere er für eine Testoption am Freitagnachmittag. VG-Chef Heck erklärte, dass man bei entsprechendem Bedarf über das Verschieben eines Testtags nachdenken könne. Ein Angebot am Wochenende gebe es bereits durch die Johanniter, die am Samstagvormittag am Gymnasium testeten.