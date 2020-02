Fastnacht : Fastnacht im Saarburger Schwimmbad

Saarburg Eine besondere Aktion wird den Badegästen des Freizeitbades Saarburg an Weiberdonnerstag, 20. Februar,geboten. Wer an dem Tag zu den regulären Öffnungszeiten zwischen 8 und 20 Uhr im Schlafanzug schwimmen kommt, wird mit einem Gratisgetränk belohnt.

Am Fastnachtsfreitag, 21. Februar, hat das Bad ebenfalls von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Von 14 bis 18 Uhr wird ein Spielenachmittag angeboten.

Das Freizeithallenbad hat über die Fastnachtstage geänderte Öffnungszeiten. Am Samstag 22., und Sonntag, 23. Februar, ist das Schwimmbad von 9 bis 12 Uhr geöffnet und am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, von 8 bis 12 Uhr. Am Rosenmontag, 24. Februar, bleibt das Bad geschlossen.