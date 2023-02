Kappensitzung : Mit Brot und Spielen: So haben die Reinsfelder gefeiert (Fotos)

Mit Brot und Spielen: So haben die Reinsfelder gefeiert (Fotos)

Reinsfeld Prinz Eko, Jungfrau Geili und Bauer T. führen den Karnevalsverein Reinsfeld durch die närrische Session.

(doth) Diesmal sind die alten Römer ins Dorf zurückgekehrt. Ein Thema, das viele Fastnachtsgäste bei der Kappensitzung in der Kulturhalle in ihrer Kostümierung aufgegriffen haben.

Sie stellte Bezüge zwischen der Antike und heute her – und alles, was irgendwie in letzter Zeit schief gelaufen ist, wurde auf die riesige Leinwand projiziert.