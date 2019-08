Polizei : Felgen-Diebe in Ayl und Nittel unterwegs

Foto: TV/Klaus Kimmling

(red) Ein oder mehrere unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in der Straße Wiesenweg in Ayl von zwei Fahrzeugen die Felgen zu entwenden. Hierzu seien die Radmuttern gelöst worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Tätern sei es in beiden Fällen nicht gelungen, die Felgen von den hochwertigen Autos zu stehlen. An einem der Autos sei allerdings ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstanden. Da nicht auszuschließen sei, dass weitere PKW betroffen sein könnten, sollten vor Fahrtantritt die Radmuttern an den Fahrzeugen durch deren Eigentümer kontrolliert werden, rät die Polizei.

Im gleichen Zeitraum seien in Nittel in der Straße Im Stolzenwingert bei einem Mercedes-Benz alle vier Felgen gestohlen worden. Hierbei sei ein Schaden von etwa 3500 Euro entstanden.