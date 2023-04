Ärgerlich auch für Wanderer Warum der Bus nicht mehr an der Felsenmühle hält

An dieser Stelle, etwas oberhalb der alten Haltestelle, könnten für Erwin Cartus-Ehm die Voraussetzungen für eine neue Bushalte an der Felsenmühle erfüllt werden. Cartus-Ehm wohnt mit seiner Familie in der Mühle bei Reinsfeld, Teile des Gebäudes hat er vermietet. Foto: Petra Willems

Foto: TV/Petra Willems