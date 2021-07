Ferienspaß in Trier-Saarburg : Treffsicher mit Pfeil und Bogen

Im Bogenschießen haben sich etwa 20 Kinder am Hermeskeiler Schulzentrum geübt. Dort und an neun weiteren Standorten im Landkreis ist am Montag das Ferienspaß-Programm gestartet, bei dem in den kommenden zwei Wochen rund 200 Teilnehmer schwimmen, mit Alpakas wandern und viele andere spannende Dinge erleben können. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber