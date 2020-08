Kinder : Ferienspaß mit dem Jugendring Kasel

Kasel Bergwerk, Fahrradfahren, Geo Caching, Basteln: Der Jugendring Kasel hat trotz Corona eine Ferienaktion auf die Beine gestellt.

Und dann war es endlich so weit: An fünf Tagen trafen sich über 30 Kinder in fünf Kleingruppen mit ihren Betreuerteams. Interessante Aktionen standen jeden Tag auf dem Programm. Angefangen von Bergwerkbesichtigung, über Vergnügungstag am Triolago, bis hin zu Fahrradtouren, Geo Caching, Zoobesuchen und Bastelangeboten.