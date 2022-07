Flugausstellung : Legenden der Lüfte mit neuem Anstrich

Blick aus dem Flugzeug auf viele Flugzeuge: Auf dem großen Gelände der Flugausstellung in Hermeskeil gibt es in den Sommerferien nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische Spannendes zu entdecken. Foto: Portaflug

Hermeskeil (cweb) Die Flugausstellung vor den Toren Hermeskeils ist in den Sommerferien ein lohnendes Ziel, nicht nur für Urlaubsgäste. Mehr als 115 Flugobjekte aus der ganzen Welt erzählen auf dem rund elf Fußballfelder großen Gelände und in vier Hallen die Geschichte der Luftfahrt.

Einige von ihnen haben in den vergangenen Wochen einen neuen Anstrich erhalten, wie die Betreiber auf ihrer Internetseite (www.flugausstellung.de) mitteilen. Unter anderem erstrahlt die Concorde in neuem Glanz, in der ein Café mit 150 Sitzplätzen untergebracht ist. Geöffnet ist die Ausstellung bis Anfang November täglich von 10 bis 17 Uhr. Foto: Portaflug