Kinder : Schon die Kleinsten üben das Löschen

Hermeskeil Die Bambinifeuerwehr Hermeskeil wird zehn Jahre alt. 116 Kinder des Landkreises Trier-Saarburg legen eine Prüfung ab.

Sabine und Daniel Bredel sind die ersten Gründer einer Bambinifeuerwehr in Rheinland- Pfalz und erzählen: „Wir haben im März 2009 die Bambinifeuerwehr trotz einiger Skeptiker gegründet. Wir sind mit 22 Kindern gestartet und hatten in den zehn Jahren immer zwischen 14 und 20 Bambinis.“ Heute sind in der Bambinifeuerwehr Hermeskeil 14 Kinder. 16 Mitglieder sind es in der Jugendfeuerwehr und 14 davon kommen aus der Bambiniwehr. Zwei Jugendfeuerwehrmitglieder, die auch einmal bei den Bambinis starteten, sind bis zum Sommer im Übergang zur aktiven Wehr. Und stolze fünf Mitglieder, deren Karriere in der Bambinifeuerwehr begonnen hat, sind mittlerweile in der aktiven Wehr und haben zum Teil auch schon mit Erfolg am Grundlehrgang teilgenommen. „Der Nachwuchs für die aktive Abteilung wurde mit viel Spaß, Spiel, Freundschaft und Kameradschaft großgezogen. Ziel erreicht“, freut sich Sabine Bredel.