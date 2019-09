Internationale Feier an der Obermosel : Wo Menschen aus vielen Ländern an einem Tisch sitzen

Wincheringen Eine kulinarische Weltreise, bei der jeder etwas einbringen kann: Das internationale Fest führt in Wincheringen 13 Kulturen zusammen.

Eine kulinarische Reise rund um den Globus war so an einem einzigen Tag möglich. Über den Tag verteilt kamen mehr als 3000 Besucher an einem großen Tisch zusammen und fanden schnell Gesprächsthemen. „Alteingesessene und Neubürger finden so auch schnell zueinander“, sagt Donkel. Die Liebe gehe doch letztlich immer durch den Magen, auch die unter den Nationen.