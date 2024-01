Ausblick auf große Partys Auf diese Feste können sich die Menschen im Raum Konz/Saarburg/Kell 2024 freuen

Eine der ersten großen Veranstaltungen im Raum Konz/Saarburg im Jahr dürfte Saar-Pedal sein. Der autofreie Erlebnistag an der Saar zwischen Merzig und Konz wird immer auf den dritten Sonntag im Mai gelegt. In diesem Jahr fällt der Termin also auf den 19. Mai. Der Tag zeigt, wie die Welt umweltfreundlicher werden könnte. Auf einer Strecke von etwas mehr als 40 Kilometern wird das Saartal (großteils rechts des Flusses) für Autos gesperrt. Die entsprechenden Straßen gehören an diesem Tag allein den Radfahrern, Inlineskatern und Fußgängern. In den Aktionszonen in den verschiedenen Orten werden die Besucherinnen und Besucher verpflegt. Außerdem wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten.