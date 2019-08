Festival im Roscheider Hof : Zarter Groove und strahlende Kinder

Konz Zwei Konzerte für Erwachsene und der 22. Kindertag: Beim Festival im Freilichtmuseum am Roscheider Hof tummelten sich am Wochenende Hunderte Konzertbesucher und noch mehr Kinder.

Ein lauer Sommerwind raschelt durch die Blätter der Kastanienbäume im Hof, als die Band Quadro Nuevo am Freitagabend ihr Konzert mit einem leisen Kinderlied beginnt: „Maikäfer flieg“. Das Lied kommt in einem zart groovenden Arrangement daher, präsentiert von fünf Musikern aus Oberbayern, die von den Saarburger Auen bis zum großen Haus des Trierer Theaters schon viele Locations der Region gefüllt und sich damit eine treue Fangemeinde erarbeitet haben. Rund 300 Besucher sind in die Idylle des Freilichtmuseums von Konz-Roscheid gekommen, um deren neues Programm „Volkslied Reloaded“ zu hören. Mastermind Mulo Francel und seine Bandkollegen haben sich des oft verkannten deutschen Liedgutes angenommen und mit frischen Arrangements zwischen Bossa-Nova und Blues den verstaubten und oft ideologisch missbrauchten Volksliedern neuen Charme eingehaucht. Umwerfend Friedrich Glücks „In einem kühlen Grund“, das auch ohne den romantischen Text von Josef von Eichendorff von Sehnsucht und unerfüllter Liebe erzählt. Ein atmosphärischer Höhepunkt in den Sonnenuntergang hineingespielt. Zwischendurch bekannte Quadro-Nuevo-Klassiker und das Publikum auf den Stehplätzen tanzt. Reihum dürfen die Musiker sich ausgiebigst als Solisten produzieren. Auch die Moderationen bieten tiefe, ironische und umwerfend witzige Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Songs und das Seelenleben der fünf Musiker. Begeisterter Applaus und Juchzen und Seufzen von den Sitzen.