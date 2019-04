Feuer in öffentlichem Bücherschrank – Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Brand des öffentlichen Bücherschranks in der Konzer Bahnhofstraße am Dienstag geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auf TV-Nachfrage bestätigte ein Mitarbeiter der Polizeiinspektion Saarburg, dass eine Strafanzeige vorliege.

Genaueres war am Donnerstagabend nicht mehr zu erfahren.

Als die Feuerwehr Konz am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten anrückte, war der Bücherschrank laut Michael Naunheim, Pressesprecher der Verbandsgemeinde Konz, bereits nicht mehr zu retten. Der von der Stadt Konz und der Firma Innogy zum Tauschen und Lesen von Büchern im September 2018 aufgestellte Schrank stand komplett in Flammen. Das Feuer habe meterhoch hervorgeschlagen. Die Wehrleute löschten es laut Naunheim umgehend. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Bahnhofsgebäude habe so verhindert werden können.

Der Bücherschrank samt Inhalt wurde durch das Feuer zerstört. Der Schaden am Bücherschrank wird auf etwa 5000 Euro geschätzt, teilt Naunheim mit. Diese Summe berücksichtige noch nicht eventuell entstandene Folgeschäden an der Pflasterung, den angrenzenden Fahrradboxen, der Elektroauto-Ladestation sowie den dafür notwendigen Stromanschlüssen.

Bürgermeister Joachim Weber sagte: „Zu sehen, wie so eine schöne Sache kaputt gemacht wurde, ist schrecklich und zutiefst zu verurteilen. Wir haben in den zurückliegenden Monaten gesehen, wie beliebt dieser Bücherschrank ist und von den Konzern gut angenommen wurde. Nun werden wir in Absprache mit Innogy kurzfristig die Möglichkeit prüfen, wie wir den Schrank schnellstmöglich ersetzen können."

Die Polizei Saarburg bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 06581/91550.