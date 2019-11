Weihnachtsmärkte : Feuer, Magie und Hütten in historischer Kulisse

Die Gruppe Feuerspiel wird wie schon im vergangenen Jahr den Besuchern im Hermeskeiler Stadtpark mit feurigen Kunststücken einheizen. Auch beim Christkindlmarkt in Saarburg zählt eine Feuershow zum Programm. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Konz/Saarburg Weihnachtsmärkte in Konz, Saarburg und Hermeskeil öffnen am zweiten Advent ihre Stände. Im Programm haben sie Bewährtes und neue Ideen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christa Weber, Marion Maier und Christian Kremer

Im Stadtpark in Hermeskeil laufen die Vorbereitungen zum Aufbau des Weihnachtsmarkts. Mitarbeiter des Bauhofs sind dabei, den Untergrund für das Dorf aus etwa 20 Holzhütten zu präparieren. Was die Besucher beim „Lichterglanz im Park“ erwartet, haben der Hochwald Gewerbe Verband (HGV) und die Stadt jetzt vorgestellt. Auch im Konzer Freilichtmuseum Roscheider Hof und in Saarburg stehen zwei große Weihnachtsmärkte vor der Tür.

Lichterglanz in Hermeskeil Eröffnet wird der Markt am Freitag, 6. Dezember, 16 Uhr, mit Liedern von Kita-Kindern der Villa Kunterbunt. Die Hütten schließen am Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr. Neben Ständen mit Glühwein, Leckereien, Spielzeug und Adventsdeko gibt es ein Programm mit viel Musik aus der Region. Konzerte geben die Jugend- und Stadtkapelle Hermeskeil (Freitag und Sonntag, jeweils 17 Uhr), die Neuhüttener Gruppe fourfun (Freitag, 20 Uhr), die Funk-Soul-Formation Caracas von der Musikhochschule Saarbrücken (Samstag, 17 Uhr), die Band New Vintage (Samstag, 20 Uhr), der Trierer Tenor Thomas Kiessling (Sonntag, 13 Uhr) und die Big-Band des Hermeskeiler Gymnasiums (Sonntag, 15 Uhr).

Fürs besondere Ambiente sorgen die in Violett- und Blautönen angestrahlten Bäume und ein Boden aus Holzhackschnitzeln. Passend zur Kulisse werden wie im Vorjahr – als heftiger Regen sie fast stoppte – Feuerkünstler mit brennenden Fackeln jonglieren (Freitag, 19 Uhr). Erstmals zu Gast ist ein Riesenwesen vom Stelzentheater Circolo (Samstag, 17.30 Uhr). „Ich habe die Gruppe in Trier bei der Illuminale gesehen, das wird sicher ein toller Anblick“, sagt HGV-Vorstandsmitlgied Christian Kruchten. Die Straßenkünstler laufen auf Stelzen und tragen Kostüme, die mit kleinen LED-Lampen verziert sind. Auch für Familien wird etwas geboten: „Das ist kein Weihnachtsmarkt, den man besucht und wieder geht. Bei uns findet Interaktion statt“, sagt Kruchten. Bücherei-Leiterin Marion Adams lädt ein zum Mitmach-Gedicht (Samstag, 15 Uhr), danach kommt der Nikolaus. Die Villa Kunterbunt bietet Basteln an (Sonntag, 14 Uhr), der HGV organisiert seine Verlosung (Sonntag, 16 Uhr), für die Lose bereits in den Geschäften erhältlich sind. Im nächsten Jahr feiert der Lichterglanz seine zehnte Auflage. Ob das Jubiläum im Stadtpark gefeiert wird, ist allerdings offen. Es gibt Überlegungen für einen Umzug (siehe Zweittext).



Stände im Museum Die Macher des größten Weihnachtsmarkts in Konz, das Team des Freilichtmuseums Roscheider Hof, haben sich ein neues Konzept überlegt. War bisher der vordere Hof Standort für die Büdchen der Standbetreiber, werden sie in diesem Jahr in die bestehende Ausstellung integriert. Die Besucher finden die Buden am zweiten und dritten Adventswochenende, 7. und 8. sowie 14. und 15. Dezember, im überdachten Ausstellungsbereich. Dr. Ursula Ninfa, die neue Geschäftsführerin des Roscheider Hofs, sagt: „Die Verkaufsstände werden nach innen verlagert.“

Unter anderem werden die Standbetreiber in der Halle im vorderen Museumsbereich und in der Ladenzeile zu finden sein. Dort werden sie zum Teil passend zu den Ausstellungsstücken ihre Waren anbieten. Laut Ninfa wird zum Beispiel ein Stand mit Holzspielzeug in der Spielzeugabteilung des Museums zu finden sein. Ein Plätzchenbäcker werde die historische Bäckerei in Beschlag nehmen. Ninfa: „Es wird viele spannende kleine Sachen geben, für die vorher kein Platz war.“ Auch ein Schäfer mit Schafen werde vor Ort sein. So gebe es diesmal 45 Aussteller-Anmeldungen. In den Vorjahren seien es 30 gewesen.

Der Markt öffnet an den beiden Samstagen jeweils von 14 bis 19 Uhr, an den Sonntagen von 11 bis 19 Uhr. Jeweils um 16 Uhr kommt der Nikolaus, um die Kinder zu beschenken.

Christkindlmarkt in Saarburg An zwei verlängerten Wochenenden präsentiert sich der Saarburger Christkindlmarkt rund um den Wasserfall in der Innenstadt, und zwar von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, sowie von Donnerstag, 12. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember.