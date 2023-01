Einsatz : Feuerwehr löscht Kaminbrand in Kommlingen

Konz-Kommlingen Weil ein Kamin gebrannt hat, mussten nicht nur Feuerwehren am Mittwoch nach Konz-Kommlingen ausrücken. Was der Anlass für den Einsatz war.

Mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Stadt Konz sind am Mittwochmittag um kurz nach 12 Uhr in den Stadtteil Kommlingen ausgerückt. Laut einer Meldung auf der Facebookseite der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Konz hat der Kamin eines Wohnhauses gebrannt. „Hierbei war am Schornstein ein Feuerschein sichtbar“, heißt es in der Meldung.