Sicherheit : Feuerwehr stößt bei Übung in Weiskirchen auf Probleme: Noch enden Waldkarten an der Landesgrenze

Ziel der Übung war es eigentlich zu üben, wie das Löschwasser in den Wald am Schimmelkopf kommt. Nebenbei wurden Defizite in der Technik bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit aufgedeckt. Foto: TV/DIETER ACKERMANN

Saarburg/Weiskirchen/Kell am See Bei einer saarländisch-rheinland-pfälzischen Feuerwehr-Übung im Oktober sind grundlegende Probleme bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit aufgefallen. Sie betreffen die Kommunikation per Funk und das Kartenmaterial. Was dagegen getan wird.