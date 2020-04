Wohltätigkeit : Feuerwehr verteilt Malbücher

Schillingen Wehrleute aus Schillingen wollen Kindern Abwechslung in Zeiten von Kontaktbeschränkungen bieten. Nach der Krise sollen Sechs- bis Zehnjährige eine eigene Gruppe bekommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schillingen kommt auch in Corona-Zeiten auf kreative Ideen. Obwohl der gesamte Ausbildungsbetrieb der Feuerwehr eingestellt ist, wollte man nicht untätig in der Ortsgemeinde sein. Um die aktuelle Situation der stark begrenzten Freizeitangebote und -möglichkeiten sowie die Kontaktbeschränkungen gerade auch für Kinder erträglicher zu machen, hat die Feuerwehr Schilligen gegen die „Corona-Langeweile“ Feuerwehr-Malbücher an alle Kinder in der Ortsgemeinde verteilt.