Firmen erhalten Förderschild : Landesfeuerwehrverband ehrt in Hermeskeil Unterstützer der Feuerwehren

HERMESKEIL Innenminister und Landesfeuerwehrverband bedanken sich in Hermeskeil bei Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellen.

Wickler- Frères Exploitation Sàrl, Ingoldorf (Luxemburg); Henrich Baustoffzentrum GmbH & Co. KG, Stammhaus in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis); Niveau Fenster Westerburg (Westerwaldkreis); Schmitz Fire & Rescue GmbH, Farnstädt (Saalekreis); Motoren Baader Vertriebs GmbH, Neustadt an der Weinstraße.

Manfred Breitbach, Geschäftsführer der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, beschäftigt selbst Feuerwehrangehörige. Seine Einrichtung hilft nach 800 bis 1100 Vorfällen im Jahr mit Entschädigungen und der Finanzierung von Reha-Maßnahmen. „Die Feuerwehren sind auch ein Rückhalt in der Gesellschaft, besonders in den Ortsgemeinden, in denen viele Aufgaben übernommen werden“, sagte Breitbach. Rund 50 000 Aktive gibt es in den rheinland-pfälzischen Wehren zurzeit, weitere 12 000 in den Jugendwehren.