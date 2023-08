Gefahrstoffeinsatz Ammoniakaustritt bei Biebelhausener Mühle beschäftigt Einsatzkräfte die ganze Nacht hindurch

Am Donnerstagabend kam es in der Großbäckerei Biebelhausener Mühle zu einem Defekt im Kühlsystem der Produktionshalle. Die Folge: Das als Kühlmittel verwendete Ammoniak trat aus. Ammoniak ist ein stechend riechendes Gas, das bei Menschen Hautreizungen, Augenschäden oder Atemwegsprobleme verursachen kann. Also wurde die Produktion gestoppt, der Gefahrenbereich geräumt und die Feuerwehr laut Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gegen 20.55 Uhr alarmiert.