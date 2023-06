Mit Gründung einer Bambinifeuerwehr Feuerwehrjubiläum im Konzer Tälchen

Wer in der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Krettnach-Obermennig blättert, wird auf so manches Ereignis stoßen, das vielen im Tälchen noch gut in Erinnerung geblieben ist. Etwa ein Großbrand im Jahr 1966, bei dem in Krettnach mehrere Häuser in einer Straße zerstört wurden. Es ist der bis heute größte Einsatz. Auch die schweren Winterstürme Anfang 1990 – mit dem Orkan Wiebke als Höhepunkt – haben Einzug in die Chronik erhalten. 1992 wurde ein neues Gerätehaus in Obermennig eingeweiht.