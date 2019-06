Jubiläum : 50 000 Besucher im Feuerwehrmuseum

German Hark, Karla Ganz-Eiden und Maria Dietz vom Rheinland-Pfälzischen Feuerwehrmuseum in Hermeskeil freuen sich, dass die magische Zahl von 50 000 Besuchern nun bereits nach fünf Jahren erreicht wurde. Foto: Bianka König

Hermeskeil Die Jugendwehr aus dem rheinhessischen Guntersblum machte die Jubiläumszahl in der Hermeskeiler Einrichtung voll.

Wer jetzt genau der fünfzigtausendste Besucher des Feuerwehrmuseums war, konnte nicht genau geklärt werden. Aber das war schließlich auch nicht von Bedeutung. Denn Maria Dietz, die an Christi Himmelfahrt die Museumskasse besetzte, begrüßte die gesamte Gruppe der Jugendfeuerwehr Guntersblum aus Rheinhessen als 50 000. Besucher.

German Hark führte diese Gruppe durchs Museum und brachte den Jugendlichen die Geschichte der Feuerwehr näher. Hark freute sich, dass die Gruppe so aufmerksam und interessiert zugehört hat. Umso schöner war es daher auch, die jungen Leute im Anschluss an die Führung als 50 000. Besucher zu ehren. Sowohl Maria Dietz als auch German Hark gehören mit zu den ehrenamtlichen Museumsmitarbeitern, die das Museum in ihrer Freizeit betreuen und dadurch mit zum großen Erfolg der Einrichtung beitragen.