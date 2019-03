Ein optisches wie akustisches Erlebnis erlebten die 750 Zuhörer beim Big-Band-Konzert der Bundeswehr. Begeistert applaudierten sie in der ausverkauften Hochwaldhalle und forderten mehr als eine Zugabe. Von Ursula Schmieder

22 Musiker spielen auf der Bühne – und alle sind Meister ihres Instruments, das sie wie sich selbst gekonnt in Szene setzen. Das Benefiz-Konzert der Big Band der Bundeswehr „100 Jahre Stadtkapelle Hermeskeil“ erwies sich akustisch wie optisch als Erlebnis.

Jeder Musiker überzeugte – als Solist wie im Duett oder Quartett und mit Saxofon und Posaune wie mit Trompete, Flügelhorn, Gitarre, Akkordeon oder am Schlagzeug. Begleitet wurden sie von fantastischen Sängern, Susan Albers und Marco Paulo Matias, was eine beeindruckende multimediale Bühnenshow umrahmte.

Da die Big Band in Hermeskeil ihr neues Programm erstmals vorstellte, erlebten Besucher laut Band-Leiter Timor Oliver Chadik ein „Premierenkonzert“. Es war gespickt mit Filmmusik wie Moon River, 1961 komponiert von Henry Mancini sowie Stücken aus Robin Hood, Pinocchio und den Incredibles, 2004 von Michael Giacchino. Dazwischen huldigten die Musiker Sängern wie Frank Sinatra (My Way), Sting (Fragile), Roger Cicero (So Geil Berlin), Whitney Houston (Bodyguard) und Musikstilen von Swing bis Rock und von schwungvollem Jazz-Waltz bis zu rasantem Samba.

Die etwa 750 Besucher im ausverkauften Konzert applaudierten stürmisch, wofür sie sich zum Schluss von ihren Plätzen erhoben. Unter anderem begeisterten ein Trompeten-Duett, Posaunen-Improvisationen, die Sänger und die erste Zugabe. Leonard Cohens Hallelujah war ein weiteres Glanzlicht.

Julia Mertesdorf aus Kruchten, die die Big Band nach Jahren zum zweiten Mal erlebte, war begeistert. Das Konzert sei „einfach schön – auch mit den Gesangseinlagen“. Alle Solisten seien ganz toll, fand auch Christian Kaup aus Hermeskeil. „Super zufrieden“ zeigten sich jüngere Stadtkapellenmusiker um Alex Becker. Er sprach in der Pause von einer „tollen ersten Hälfte“, die seine Musikerkolleginnen Carolin Thomas und Kristin Becker als „sehr abwechslungsreich“ bezeichneten. Klaus Weber lobte die „unwahrscheinlich gute“ Akustik im Saal: „Man hört von jedem Sitz fantastisch.“ Er erinnert sich noch an zwei frühere Gastspiele der Big Band in der früheren Garnisonsstadt – das erste mit Gründer Günter Noris.

Bei einer Backstage-Führung erfuhren einige Besucher mehr über die Band und deren „größte mobile Trailerbühne Deutschlands“. Bei deren Abbau halfen Hermeskeiler, Musiker wie Freunde und Bekannte. „Um acht Uhr ist hier wieder Schulsport“, erklärte Sophie Schäfer. Vorstandskollege Christoph Geibel wies darauf hin, dass die Stadtkapelle die Einnahmen den drei Kindertagesstätten in der Stadt spendet und die Benefiz-Radtour „Vor-Tour der Hoffnung“ unterstützt.