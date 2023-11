Wenn das Haus in einer Halle entsteht Haus bauen, aber günstig und aus Holz – eine Irscher Firma macht es vor

Saarburg/Irsch · Die Firma Holzbau Dawen aus Irsch hat eine Holzbauweise entwickelt, bei der in industrieller Produktion zeit- und kostensparend gebaut werden kann. Wie, das zeigen sie dem TV am Beispiel des zukünftigen Ärztehauses in Tawern.

05.11.2023, 15:50 Uhr

Holger Rieth (links) und Jörg Dawen arbeiten seit drei Jahren eng zusammen und sind Geschäftsführer einer gemeinsamen Firma. Sie entwickeln zurzeit eine Produktion von Holzbaufertigteilen mit größtmöglicher Energieeffizienz und aus nachhaltigen Baumaterialien. Foto: Boie Jürgen

Von Jürgen Boie

Im Saarburger Gewerbegebiet im Stadtteil Beurig ist in den vergangenen sechs Monaten eine imposante Holzhalle mit einer Grundfläche von rund 1600 Quadratmetern aufgestellt worden. Sie beherbergt die Produktionsstätte von Dawen Holzbau aus Irsch und ist der Kern einer industriellen Fertigung von Holzelementen für den Hausbau, der nach Meinung von Geschäftsführer Jörg Dawen in der Region schon sehr besonders ist.