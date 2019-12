Kostenpflichtiger Inhalt: Mögliche Premiere in der Region : Firmen wollen im Hochwald im großen Stil Kompost gewinnen

So ähnlich könnte die Anlage zur industriellen Kompostierung aussehen, die bei Gusenburg werden soll. In der Halle mit weißem Dach wird der Müll angeliefert, unter den beigen Membranhüllen läuft der Verrottungsprozess ab. Foto: UTV AG. Foto: UTV AG

Gusenburg In der Nähe von Gusenburg könnte eine in der Region bisher einzigartige Anlage gebaut werden. Zwei Unternehmen wollen dort pro Jahr 100 000 Tonnen Grünschnitt und Bioabfälle verarbeiten. Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich zu, hat aber noch viele Fragen.

Der Gemeinderat Gusenburg hat grundsätzlich grünes Licht für ein Gewerbeprojekt im Bereich des Schießstands der Ex-Bundeswehr-Kaserne gegeben. Dort soll eine Anlage gebaut werden, die es in dieser Form in der Region Trier bislang noch nirgends gibt. Es geht dabei um die industrielle Kompostierung organischer Abfälle wie Grünschnitt und Biomüll. Ein System, das laut den Projekt-Verantwortlichen auch zur Trocknung von Klärschlamm geeignet sein soll (siehe Hintergrund).

Die Pläne Zwei Firmen aus Baden-Württemberg wollen die Kompostieranlage bauen. Das Unternehmen UTV AG würde die Technologie liefern, die Firma Green Waste Solutions als Betreiber fungieren. Deren Geschäftsführer Thomas Schneider und Thomas Schlien, Vorstand bei der UTV AG, stellten die Pläne im Gusenburger Rat vor. Laut Schlien sollen pro Jahr 100 000 Tonnen Müll zu zertifiziertem Kompost verwertet werden. Die Firmen, sagte er, arbeiten seit Jahren zusammen und haben weltweit solche Anlagen gebaut, etwa in Belgien, Frankreich, China, Australien, den USA, Freiburg, Soest und Saarbrücken.

Das Kompostiersystem Ihr System nutze eine „innovative, effiziente“ Technik, sagte Schlien. Der Verrottungsprozess, für den die Natur rund ein Jahr brauche, werde auf acht Wochen verkürzt. Dabei helfe eine Membran, entwickelt von der Firma Gore, die für ihre wasserabweisenden Jacken bekannt ist.

Und so läuft das Ganze ab: Grüngut, Speisereste und Biomüll werden per LKW angeliefert, zerkleinert und vermischt. Dann wird das Material auf lange Bahnen, sogenannte Mieten, verteilt. Darüber ist die Membran gespannt. Sie schützt das verrottende Material vor Wettereinflüssen und schafft darunter ein Klima, das Mikroorganismen für die schnelle Umwandlung in Kompost benötigen. Computergesteuert wird die Temperatur auf um die 60 Grad Celsius reguliert und permanent Sauerstoff hineingeblasen. Geruchsstoffe kondensieren innen an der Membran und tropfen in die Miete zurück. „Deshalb stinkt es nicht, weil diese Stoffe nicht nach außen dringen“, erläuterte Schlien. Durch die hohe Temperatur würden Keime und Bakterien abgetötet. Am Ende stehe ein „hygienisch einwandfreier“ Kompost. Dieser werde an Gartencenter oder Baumärkte verkauft, die daraus Gartenerde machten. Das Membransystem verursache nur wenige Emissionen im Vergleich zu geschlossenen Kompostiersystemen.

Möglicher Standort der Kompostierungsanlage. Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Die Anlage Geplant sind 26 Mieten plus eine Anlieferungshalle. Entstehen soll das alles auf einem Areal, wo derzeit Holzhackschnitzel produziert werden. Der benötigte Strom wird über Solarenergie vor Ort erzeugt. Weil am Ende ein „zertifiziertes Qualitätsprodukt“ stehe, gibt es laut Thomas Schlien monatlich behördliche Kontrollen. Zudem mache der Techniklieferant aus Baden-Baden regelmäßig Systemchecks. Er habe Zugriff auf die Software der Anlage und erkenne so mögliche Fehlfunktionen. Zu den Kosten für das Projekt äußerten sich die Unternehmer nicht. Thomas Schneider sprach aber von „erheblichen Investitionen“.

Fragen des Rats Die Gusenburger Ratsmitglieder stellten viele Fragen. Andreas Trampert wollte wissen, woher die Bioabfälle kämen. Denn der regionale Zweckverband ART verwerte diese Abfälle selbst. Dazu sagte Thomas Schneider, man spreche mit den Entsorgern vor Ort. Potenzielle Lieferanten gäbe es aber auch in nahen Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet. Viele Entsorger holten den Biomüll nur ab und suchten dann Verwertungsmöglichkeiten. Beim Grünschnitt sei denkbar, dass auch Privatleute in geringeren Mengen ihre Abfälle bringen könnten.

Kevin Dörr erkundigte sich, wie schnell der Müll verarbeitet werde: „Falls er länger gelagert wird, entsteht ja doch Geruch.“ Die Lieferungen würden am selben Arbeitstag in die Mieten gefüllt, sagte Thomas Schlien. Skepsis herrschte in punkto Verkehrsaufkommen und Anfahrtsweg. Im Rat hieß es, dass für eine Zufahrt über die L147 von Hermeskeil aus (siehe Grafik) wohl eine Abbiegespur gebaut werden müsse. Diese Dinge seien noch zu klären, sagten die Projektpartner. Den Rat beschäftigte, wie ein vorschriftsmäßiges Betreiben der Anlage garantiert werde. Dazu sagte Schlien: „Das Personal wird von uns geschult.“ Der Betreiber müsse Standards einhalten, um Qualität zu produzieren: „Sonst kauft den Kompost niemand.“ Ratsmitglied Josef Paulus erklärte, das Thema sei für ihn „Neuland“. Er hätte gern mehr Zeit zur Recherche. Bei vier Enthaltungen stimmten sieben Ratsmitglieder für das Projekt, eines dagegen.

Hintergrund Noch keine Lösung fürs Klärschlamm-Problem Für die Entsorgung von Klärschlamm müssen bis Anfang 2025 neue Wege gefunden werden. Denn spätestens dann greifen schärfere Gesetze. Klärschlamm entsteht bei der Abwasserreinigung. Er enthält zwar viele Nährstoffe wie Nitrat und Phosphate, aber auch Schwermetalle, Mikroplastik und andere gesundheitsschädliche Stoffe. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Ausbringung als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen nahezu verboten. Außerdem besteht die Pflicht, den im Schlamm enthaltenen Phosphor zurückzugewinnen. Um eine Strategie zur Klärschlammentsorgung zu entwickeln, haben acht Verbandsgemeindewerke, die Stadtwerke Trier und die Werke aus Bitburg und Wittlich Ende 2018 eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet: die Kommunale Klärschlammverwertung Region Trier (KRT). Nach Angaben der Firma UTV AG könnte die in Gusenburg geplante Kompostierungsanlage auch zur Trocknung von Klärschlamm genutzt werden. Auf TV-Nachfrage sagt dazu Harald Guggenmos, Leiter der VG-Werke Schweich und Vorstand der KRT: „Zu uns hat noch niemand Kontakt aufgenommen.“ Er wisse bislang nichts von den Plänen im Hochwald. Klärschlamm dürfe allerdings nur getrennt von anderen Materialien wie Grüngut oder Bioabfällen bearbeitet werden – was laut den Projektplanern mit ihren Anlagen möglich wäre. Das Trocknen des Schlamms reduziert allerdings laut Werkleiter Guggenmos lediglich ein wenig die Masse. Das Material müsse man danach immer noch in einer Verbrennungsanlage thermisch verwerten. Wie das für die Region aussehen soll, wolle die KRT bis Mitte 2020 entscheiden: „Es läuft wohl auf zwei bis drei kleinere Verbrennungsanlagen hinaus. Die Standorte sind noch offen.“

Ortsbürgermeister Siegfried Joram betonte, dass Gusenburg nur auf dieser Konversionsfläche Gewerbe ansiedeln könne. Die Gemeinde werde von Einnahmen profitieren. Investor Thomas Schneider versicherte, der Sitz der zu gründenden Betreibergesellschaft werde Gusenburg sein. Somit fließe die Gewerbesteuer an die Gemeinde. Steueraufkommen und zu erwartende Gewinne seien „ordentlich“.