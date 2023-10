Sie brauchen noch Stimmen Warum Firmlinge aus Taben-Hamm für den Deutschen Engagementpreis nominiert sind

Der Deutsche Engagementpreis lockt mit einem Preisgeld von 10.000 Euro. Außerdem gibt es Jurypreise in fünf Kategorien, die mit jeweils 5000 Euro dotiert sind. Das hörte sich gut an für die Katechetin Nicole Kiefer, eine der Betreuerinnen eines Projektes zur Firmvorbereitung in der Pfarreiengemeinschaft Serrig-Freudenburg. „Dass sich 390 Menschen, Organisationen und Vereine beworben haben, hat uns nicht abgeschreckt“, sagt sie dem TV. Denn im Frühjahr gab es schon eine Würdigung von hoher Stelle: Die 14 Firmlinge im Alter von zwölf bis 15 Jahren sind beim Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen-was-bewegen“ von Ministerpräsidentin Malu Dreyer bereits auf Landesebene mit einem Preisgeld von 500 Euro belohnt worden (der TV berichtete). Dafür, dass die Jugendlichen eine Kräuterspirale in Kirf gebaut und einen kleinen Platz am Rande von Hamm neu gestaltet haben.