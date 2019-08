Ersthelfer : First Responder: Schnell und adäquat helfen

First Responder: Schnell und adäquat helfen

Lampaden (red) Die First Responder (FRP) Lampaden/Pellingen laden gemeinsam mit dem Verein „Schnelle adäquate Hilfe Lampaden/Pellingen“ am 11. August von 14 bis 18 Uhr zu einem Infonachmittag ins Bürgerhaus Lampaden ein.

An diesem Tag stehen die Einsatzkräfte und die Verantwortlichen des Vereins bereit, um alle Fragen rund um die First Responder zu beantworten. Doch viel mehr als das: Die Besucher haben die Möglichkeit bei einem leckeren Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee die Ausrüstung der Helfer in Augenschein zu nehmen.