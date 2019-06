Für Kinder : Fledermaus-Safari in Trassem

Fledermaus-Safari in Trassem

Trassem Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Freitag, 28. Juni, von 21.30 bis 23.30 Uhr eine Fledermaus-Safari für Familien und Kinder ab sechs Jahren an. Die Entdeckungstour führt rund um das Naturpark-Dorf Trassem.

Kleine Forscher gehen in der Dämmerung gemeinsam mit Naturpark-Referent Christoph Postler auf die spannende Suche nach den kleinen Insektenjägern. Fledermäuse sind wahre Superhelden unter den Säugetieren. Sie können mit den Ohren sehen und durch die Lüfte gleiten. Mit einem Ultraschalldetektor können Groß und Klein die Rufe der Fledermäuse wahrnehmen. Als Ausrüstung zur Wanderung wird witterungsangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und eine Taschenlampe empfohlen. Die Teilnahmegebühr an der Veranstaltung beträgt 3 Euro pro Kind, 6 Euro pro Erwachsenem und 12 Euro pro Familie. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung ist bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil unter Telefon 06503/9214-0 erforderlich.