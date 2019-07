Trödel : Flohmarkt in Temmels

Temmels Auf dem Geländes des Norma-Parkplatzes in der Bahnhofstraße in Temmels findet am Sonntag, 7. Juli, zum ersten Mal ein Floh- und Trödelmarkt statt, auf dem man in Erinnerungen aus alten Zeiten stöbern kann.

Aufgebaut werden kann ab 7 Uhr, Beginn ist um 9 Uhr, der Flohmarkt endet um 16 Uhr. Die Anmeldung erfolgt vor Ort, die Gebühren für einen Stand betragen 10 Euro, die der Jugendfeuerwehr Temmels zugutekommen. Autos am Stand sind erlaubt.