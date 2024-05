Seit zehn Jahren für den guten Zweck Flohmarkt-Saison in Temmels beginnt im Mai

Seit 2014 organisieren Helga und Willi Schirra gemeinsam mit Jürgen Beck Flohmärkte, anfangs in Wellen, seit 2018 in Temmels. Den ersten Flohmarkt habe man als Hauruck-Aktion auf die Beine gestellt zugunsten der Kita Wellen, sagt Jürgen Beck vom Organisationsteam. „Wir hatten nur vier Wochen Zeit. Die Schwierigkeit lag darin, einen passenden Platz zu finden.“ Die Bewerbung der Veranstaltung und die Anmeldung bei der Verbandsgemeinde, das Catering und so weiter hätten ebenfalls viel Arbeit mit sich gebracht.