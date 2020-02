Debütroman : Florian Schwarz liest in Hermeskeil aus „Stichling“

Hermeskeil Seinen Debüt­roman „Stichling“ stellt Autor Florian Schwarz am Freitag, 6. März, 19 Uhr, in der Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen vor. Kenntnisreich und mit bildgewaltiger Sprache erzählt er darin die Geschichte des jungen August, der sein wohl behütetes Zuhause verlässt, um im Sommer 1916 freiwillig in den Ersten Weltkrieg zu ziehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schwarz’ Roman handelt von Hoffnung und der Unerbittlichkeit des Krieges, von Heimweh, von Einsamkeit und Liebe, von Leben und Tod.