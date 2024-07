Besucher berichten Zwischenbilanz in Hermeskeil: Wie die Stadtwoche bislang gelaufen ist

Hermeskeil · Seit einer Woche wird in Hermeskeil die Stadtwoche gefeiert. Was die Besucher zum bisherigen Verlauf sagen – und was Stadtbürgermeisterin Lena Weber verspricht.

19.07.2024 , 15:14 Uhr

Alle Aktiven des lustigen Schlagabtauschs Kirche gegen Politik: (vlnr) Pfarrer Christian Heinz, der neugewählte Stadtbürgermeister Christoph König (BfB), die Messdienerinnen Anna Düpre, Lena Düpre, Catalina Ritter und Madita Eiden, der neugewählte VG-Bürgermeister Stefan Ding (CDU) und Lena Weber (SPD) die Noch-Stadtbürgermeisterin. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes