Geöffnet ab 1. April Flugausstellung Hermeskeil startet in die Saison - mit neuen Attraktionen

Hermeskeil · Mit neuen Schmuckstücken starten die Betreiber der Hermeskeiler Flugausstellung am Samstag in die Saison. Welches spannende Ausstellungsstück neuerdings am Eingang steht und warum dieses Jahr ein ganz besonderes für das Museum wird.

27.03.2023, 07:50 Uhr

Foto: Portaflug

Von Jürgen C. Braun

Schlüssel rumdrehen für ein außergewöhnliches Jahr in der Hermeskeiler Flugausstellung, dem größten privat betriebenen Museum mit zivilen und militärischen Flugzeugen seiner Art. Die Familie Junior feiert aktuell das 50. Jahr ihres einzigartigen Unternehmens mit über 100 Exponaten. Und mit dem offiziellen Geschäftseintritt der dritten Generation zum 1. April ist auch die Zukunft der großen Histo-Show der Fliegerei gesichert. Am kommenden Samstag öffnet das Gelände im Stadtteil Abtei wieder seine Pforten (siehe Info).