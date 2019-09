Kostenpflichtiger Inhalt: Unfall auf der Mosel : Flusskreuzfahrtschiff rammt Konzer Eisenbahnbrücke (Update/Fotos)

Foto: TV/Christian Kremer

Konz Ein Flussdampfer ist in der Nacht auf Donnerstag gegen eine Moselbrücke in Konz gefahren. Verletzt wurde niemand. Das Sonnendeck des Schiffs wurde schwer beschädigt. Der Unfall hatte zudem Auswirkungen auf den morgendlichen Bahnverkehr nach Luxemburg.

Das Sonnendeck des Flusskreuzfahrtschiffs Swiss Crown ist ein Trümmerfeld. Das Boot ist Mitte September mit 72 Passagieren in Düsseldorf gestartet und sollte am Donnerstag nach einem Abstecher nach Saarburg in Trier eintreffen. Bis kurz vor dem Ziel läuft alles fantastisch. Die Passagiere liegen um 1.45 Uhr nachts im Bett, als das Schiff zur Konzer Eisenbahnbrücke kommt. Dann kracht es.

Ein Passagier beschreibt volksfreund.de, wie er den Unfall erlebt hat: „Es hat fürchterlich gerumst“, sagt er. „Das Schiff hat gewankt.“ Er sei aus dem Bett gesprungen und habe aus dem Fenster geschaut. Dann habe er die Eisenbahnbrücke gesehen. Andere Passagiere sagen, sie seien sehr erschrocken. Angst, dass etwas wirklich Schlimmes passieren könne, hätten sie aber nicht gehabt.

Foto: Florian Blaes 23 Bilder Passagierschiff rammt Konzer Brücke mit Führerhaus.

Am nächsten Morgen erfahren die Kreuzfahrtreisenden laut eigener Aussage beim Frühstück, was passiert ist. Der Trip mit dem Schiff nach Saarburg fällt aus. Ansonsten sei alles normal weiter gelaufen. Nur dass sie mit dem Schiff jetzt so weit ab vom Touristenidyll am Nordkai des Trierer Hafens mitten im Industriegebiet sind, wundert die Passagiere.

Die Reederei sorge aber für Shuttlebusse, die die Passagiere nach Trier oder Luxemburg brächten, wo das Tagesprogramm weiterlaufe. Die Firma sei sehr bemüht. Ein Passagier sagt noch: „Ich freue mich, dass dem Schiffsführer nichts passiert ist.“

Und dieser scheint, blickt man auf die Trümmer, wirklich Glück gehabt zu haben. Das Dach des Führerhaus der Swiss Crown liegt nun im Heck des Sonnendecks. Bilder von dem intakten Schiff im Internet zeigen, dass dieses Führerhaus eigentlich vorne auf dem Sonnendeck angebracht ist.

Die Reederei selbst – die Scylla AG mit Sitz in Basel (Schweiz) – verweist auf Anfrage von volksfreund.de auf einen Pressesprecher, der in Belgien arbeitet. Bisher ist er für die Redaktion telefonisch nicht erreichbar.

Deshalb gibt es über den Hergang des Unfalls bisher nur die offiziellen Darstellung der Polizei: „Der Schiffsführer verschätze sich beim Absenken seines Steuerhauses und fuhr dieses nicht auf die für die Durchfahrt erforderliche Höhe herunter. In Folge dessen kollidierte das Steuerhaus mit der Brückenkonstruktion und wurde erheblich beschädigt.“

Nach dem Unfall sperrte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den Bereich an der Brücke kurzfristig für die Schifffahrt. Gegen 5.30 Uhr wurde die Schifffahrt für den nicht betroffenen "Talbogen" der Eisenbahnbrücke in beide Richtungen wieder freigegeben. „Eine Regelung des Schiffsverkehrs erfolgt über die angrenzenden Schleusen“, heißt es in der Polizeimeldung. Dem Schiffsführer sei trotz eingeschränkter Manövrierfähigkeit gestattet worden, in den Hafen Trier einzufahren.

Über die Höhe des Sachschadens könne zurzeit keine konkrete Angabe gemacht werden, erklärt die Polizei weiter. In früheren Meldungen hieß es, dass der Schaden im sechststelligen Bereich liege. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Auswirkungen hatte der Schiffsunfall auch auf den Bahnverkehr. Nach dem Vorfall war die Eisenbahnbrücke in Konz mehrere Stunden bis 8 Uhr morgens gesperrt. In dieser Zeit fahren normalerweise fünf Züge von Trier nach Luxemburg, die Berufspendler über die Grenze bringen. Diese mussten auf Schienenersatzverkehr ausweichen.

Zeugen des Vorfalls gibt es auch auf dem Campingplatz in Konz, der direkt an der Brücke liegt. Mit volksfreund.de haben Willi und Uschi Rohner aus Appenzell (Schweiz) gesprochen. Sie seien von einem lauten Knall wach geworden, dann habe es nochmal laut geknallt.