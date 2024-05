Fragen nach Hochwasser Fatale Flut in Wiltingen wirft Fragen zu Hochwasserschutz auf

Die Flutwelle hat Wiltingen härter als alle anderen Orte an der Saar in der Region Trier getroffen. Betroffen von den großen Schäden ist unter anderem eine vierköpfige Familie, deren Haus überflutet wurde. Fotos, die Anja Ayl gemacht hat, dokumentieren, wie hoch das Wasser in der Saarstraße am Haus ihres Sohnes stand. Ein Meter hoch sei die dreckige Brühe im Erdgeschoss gewesen, erzählt Anja Ayl im Gespräch mit dem Volksfreund. Ähnlich sah es in Gebäuden in der Straße „In Ägypten“ sowie die Dehenstraße und Konzer Straße, aber auch in Häusern auf der anderen Seite des Saarbogens in der Straße Zum Schlossberg aus. Bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Konz bilanziert Pressesprecherin Susanne Nenno knapp: „Es gab immense Schäden an Privathäusern. Beziffern können wir das noch nicht.“