Schwimmbad-Saison gefährdet? Freibäder unter Wasser: So geht’s weiter in Saarburg, Mertesdorf und Kell am See

Mertesdorf/Saarburg/Hermeskeil · Schlammbrühe statt klares Badewasser: Die Pfingst-Flut hat gleich drei Freibäder und ein Hallenbad im Landkreis Trier-Saarburg überschwemmt. Während das Bad in Kell am See wieder am Start ist, sieht es in Saarburg und in Mertesdorf schlechter aus.

23.05.2024 , 05:56 Uhr

Die Luftaufnahme zeigt eindrücklich das Ausmaß des Ruwerhochwassers am 17. Mai 2024: Das komplette Freibad in Mertesdorf stand unter Wasser. Nur der Kopf der roten Rutsche im Kinderbecken und die Sonnensegel (vorne Bildmitte) ragen aus der braunen Brühe noch heraus. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer