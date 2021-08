Flutkatastrophe : Nach dem Hochwasser wollen viele in Saarburg, Konz und Hermeskeil Helfer sein

Mit einem Radlader schaffen die Helfer des THW Saarburg auf einem Campingplatz in der Verbandsgemeinde Adenau nach der Flutkatastrophe Schutt und Müll beiseite. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Saarburg/Konz/Hermeskeil Die Flutkatastrophe weckt in Menschen offensichtlich das Bedürfnis zu helfen – auch langfristig. Beim THW in Saarburg/Konz und in Hermeskeil melden sich verstärkt Interessenten, die mitmachen möchten.