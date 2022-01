Unfall : Gestrandeter LKW an der A 1: Bergung aus Schieflage bei Föhren

Gestrandeter LKW an der A 1: Bergung aus Schieflage bei Föhren

Föhren Auf der A 1 ist ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und neben dem Asphalt stecken geblieben. Das Gefährt konnte sich aus dieser Situation nicht aus eigener Kraft befreien.

Am Dienstag, den 4. Januar 2022, hatte am Morgen ein LKW einen Unfall auf der A 1. Das Fahrzeug ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und blieb auf dem schlammigen, vom Regen durchnässten Grünstreifen stecken. Das Gefährt war dabei in deutliche Schieflage geraten.